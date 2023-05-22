Один із найбільших світових виробників пива відновив роботу заводу у Миколаєві

Один із найбільших українських виробників пива ПрАТ "AB InBev Efes Україна" відновив випуск пива на потужностях Миколаївської броварні.

Про це повідомив гендиректор компанії Дмитро Шпаков, передає Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що на всіх пивоварнях компанії, що розташовані у Чернігові, Харкові та Миколаєві, виробництво було зупинено 24 лютого 2022 року.

Першою з них відновила роботу Чернігівська пивоварна компанія, Миколаївська ж пивоварня за час вимушеного простою зазнала серйозних пошкоджень внаслідок російських ракетних обстрілів, частину обладнання було втрачено. Водночас терміни запуску Харківської броварні у компанії не уточнюють.

Нагадаємо, у 2018 році найбільший у світі пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) та Anadolu Efes, лідер на ринку Туреччини, завершили злиття бізнесів на території України та РФ. Контрольний пакет акцій у спільному підприємстві належить турецькій Anadolu Efes.

У квітні 2022 року бельгійська AB InBev оголосила про продаж своєї частки у російському спільному підприємстві турецькій Anadolu Efes. Компанія також повідомляла про призупинення ліцензії на виробництво та продаж в Росії пива під брендом Bud. Водночас про призупинення ліцензій на виробництво в Росії інших відомих брендів AB InBev, таких як Corona, Stella Artois та Hoegaarden не повідомлялося.