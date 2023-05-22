Ryanair витрачає на перевезення одного пасажира 31 євро. Це значно менше, ніж конкуренти
Відповідно до звітності авіаперевізника, що охоплює період із квітня 2022 року до березня 2023 року, на перевезення одного пасажира він витрачав у середньому 31 євро. Ця цифра включає витрати на персонал, оплату зборів аеропортів, диспетчерів, маркетинг та дистрибуцію, володіння літаками та їх обслуговування, але не включає оплату палива, передає avianews.com.
Аналогічний показник у лоукостера Wizz Air складає 46 євро, а у британської бюджетної авіакомпанії easyJet – 76 євро.
За ефективністю витрат класичні авіакомпанії відстають від Ryanair у рази. У своїй презентації лоукостер зазначає, що зараз у порівнянні з доковідним періодом цей розрив став ще більшим.
Німецькій авіакомпанії Lufthansa доводиться витрачати на перевезення одного пасажира в середньому 167 євро без урахування палива, а групі IAG, яка включає авіакомпанії British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus та Level – 166 євро.
Одні з найбільших статей витрат у класичних авіаперевізників – оплата роботи персоналу, володіння літаками та їх обслуговування. Lufthansa на це витрачає 97 євро зі 167, група IAG – 93 євро зі 166. У Ryanair цей показник витрат становить 15 євро із 31.