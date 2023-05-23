Україна та Марокко домовилися провести переговори про спрощення торгівлі та візового режиму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ, африканського співробітництва та в справах закордонних марокканців Нассером Бурітою.

"Українська пшениця є однією із традиційних складових марокканського хлібу. Сьогодні ми відкрили двері, які ведуть до нових можливостей для наших держав, бізнесу та громадян", – наголосив Кулеба.

Глави МЗС України та Марокко обговорили продовольчу безпеку в Африці. Вони констатували необхідність подальшої безперешкодної роботи "Чорноморської зернової ініціативи", яка відіграє важливу роль в постачанні продовольства на глобальні ринки. У цьому контексті марокканська сторона представила можливості Марокко як воріт до Африки.

Кулеба та Буріта домовилися провести переговори України та Марокко щодо спрощення торгівлі, аби визначити перспективні напрями економічної взаємодії, збільшити обсяги торгівлі та пожвавити прямі контакти бізнесу, а також переговори щодо спрощення візового режиму.