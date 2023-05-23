Азербайджан збільшить експорт газу до країн Європи
Про це заявив президент країни Ільхам Алієв під час азербайджано-литовського бізнес-форуму у Вільнюсі, передає пресслужба президента Азербайджану.
Алієв нагадав, що у липні минулого року Європейська комісія та Азербайджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері.
"На основі цього меморандуму ми маємо подвоїти наші постачання природного газу до Європи до 2027 року. У 2021 році наші поставки газу до Європи становили вісім мільярдів кубометрів, цього року цей показник дорівнюватиме 12 мільярдам кубометрів, а до 2027 року, я думаю, – 20 мільярдам кубометрів. Вважаю, що це мінімум, оскільки потенціал є", – зазначив президент.
За його словами, Азербайджан видобуваємо більше природного газу з родовищ. Зокрема, незабаром буде оголошено про важливий видобуток на одному з великих родовищ Каспію, додав Алієв.
Він зазначив, що Азербайджан, як надійний постачальник до Європи, сьогодні експортує нафту, природний газ та електроенергію. Баку також планує експортувати водень, зокрема, "зелений", що є частиною спільних стратегічних у межах співпраці з ЄС.
Як повідомлялося, наприкінці 2022 року Туреччина, Азербайджан і Туркменістан домовилися створити маршрут для експорту туркменського газу в обхід Росії