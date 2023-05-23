Нацбанк розширив перелік випусків облігацій для формування резервів банків

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів, з шести до семи.

Як повідомляє пресслужба регулятора, з 11 червня банкам надано можливість включати в покриття обов’язкових резервів бенчмарк-ОВДП із ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227490.

Зазначається, що доданий випуск цінних паперів вперше розміщувався Міністерством фінансів на первинних аукціонах 2 травня 2023 року.

Як наголосили у Нацбанку, такий крок сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Мінфіну із розміщення ОВДП, що дасть змогу уникнути прямого фінансування дефіциту бюджету регулятором у 2023 році.

Так, із 11 червня 2023 року перелік бенчмарк-ОВДП включатиме сім випусків цінних паперів, шість з яких було визначено у січні-березні 2023 року (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193 та UA4000227201).

Як повідомлялося, 11 січня Нацбанк підвищив норматив обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. – відповідно до 5% та 15%. Водночас НБУ дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Крім того, з 11 лютого нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб було підвищено ще на 5 відсоткових пунктів. Так, з 5% до 10% зросли нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті.

Додатково з 11 березня були підвищені на 10 відсоткових пунктів нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах.

Крім того, Національний банк ухвалив рішення, що з 11 травня пільгові нормативи формування банками обов’язкових резервів за строковими коштами на рахунках фізосіб у національній (0%) та іноземній валютах (10%) поширюватимуться лише на депозити з початковим строком від трьох місяців.