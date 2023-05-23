У "Дії" запустили послугу обміну та відновлення посвідчення водія
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ. Електронне посвідчення є чинним на всій території України.
"Відтепер можливо подати заявку на заміну свого водійського через застосунок у кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України", – йдеться у повідомленні.
В МВС нагадали, що обміняти посвідчення водія можна, коли: закінчився термін дії наявного у водія документу; написи на бланку затерлись і не читаються; водій змінив особисті дані або за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.
Відновити посвідчення водія необхідно, коли документ було втрачено, знищено, викрадено тощо.
Зазначається, що е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія, до яких усі звикли. Українські водії отримали додаткову опцію у користуванні електронними документами. Можна не сплачувати вартість бланкової продукції.
Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в "Дії", необхідно:
- перейти до меню "Послуги" та натиснути "Заміна посвідчення водія" або на значок контекстного меню на цифровому водійському та обрати "Замінити посвідчення";
- обрати причину заміни документа;
- підтвердити або вказати місце реєстрації проживання;
- обрати тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);
- обрати сервісний центр МВС, де буде зручно забрати пластиковий документ;
- підтвердити або вказати контактні дані;
- підписати заяву;
- сплатити за послугу.
Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хвилин варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.