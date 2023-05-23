СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для підводних човнів

Служба безпеки ліквідувала тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в РФ. До її організації причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.

Як наголошують у пресцентрі СБУ, ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів. Саме її і продавали до РФ.

Щоб замаскувати незаконну діяльність, зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Але з’ясувалося, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "Л/ДНР".

"За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів", – уточнили правоохоронці.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності, а також гроші, одержані злочинним шляхом.

Наразі триває слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.