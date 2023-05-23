Польська Orlen хоче відновити будівництво нафтопроводу з Одеси до Гданська, – ЗМІ

Польська енергетична група Orlen відновила плани побудови нафтопроводу, який би з’єднав порти Одеси в Україні та порти Гданська в Польщі, зміцнивши тим самим енергетичну незалежність країн від Росії.

За даними мовника TVP Info, керівництво Orlen повернулося до колись припиненого проєкту нафтопроводу Одеса-Броди-Плоцк-Гданськ, передає галузеве видання enkorr.

Каспійська нафта почала надходити через Україну до Західної Європи в 2002 році, коли Україна почала експлуатувати трубопровід від нафтового терміналу "Південний" поблизу Одеси до міста Броди на заході країни.

Потім Європейський Союз підтримав його розширення до Плоцька в центральній Польщі, а пізніше до Гданська як стратегічного проєкту європейської безпеки.

У 2004 році Польща та Україна створили спільне підприємство для реалізації цього проєкту. З іншого боку, на той час Росією вже керував президент Путін, який прагнув зробити Європу залежною від сировини своєї країни. У межах цієї політики Росія вжила заходів, щоб не допустити успіху проєкту нафтопроводу Україна-Польща.

Через кілька років проєкт був відновлений тодішнім президентом Польщі Лехом Качинським, який заручився підтримкою своїх колег з Азербайджану, Грузії, Казахстану, Литви та України. Однак після його смерті в 2010 році кабінет тодішнього прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска вирішив відновити відносини з Росією. План побудови газопроводу з України до Польщі почали відхиляти, а деякі міністри ставлять під сумнів його рентабельність.

Проєкт був остаточно припинений тодішнім польським урядом наприкінці 2013 року.

Після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року, Варшава почала розглядати можливість відновлення плану нафтопроводу між Україною та Польщею.

"За неофіційною інформацією, реалізація цього проєкту зараз є одним із пріоритетів компанії Orlen, яку очолює Даніель Обайтек. Однак через триваючу війну всі плани суворо не оприлюднюються", – повідомляє TVP Info.