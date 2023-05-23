Росія шантажує Індію, щоб не потрапити до чорного списку FATF, – Bloomberg

Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи і звіти поінформованих офіційних осіб у країнах НАТО.

Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF) призупинила членство Росії в лютому, Україна вимагає, щоб організація запровадила подальші обмеження, додавши Москву до свого "чорного списку" або "сірого списку" на зустрічі у червні.

До "чорного списку" FATF наразі внесено лише Північну Корею, Іран і М’янму. Потрапляння Росії до цього списку означало б ще глибшу ізоляцію російської економіки. У такому випадку країни-члени FATF, а також банки, інвестиційні компанії та сервіси з обробки платежів будуть зобов’язані посилити контроль за будь-якими операціями за участі РФ.

За даними Bloomberg, російське державне агентство попередило своїх колег в Індії про низку непередбачуваних і негативних наслідків для співпраці в сферах оборони, енергетики та транспорту, якщо FATF посилить обмеження проти Росії.

У травні агентство закликало Індію "голосно" виступити проти будь-яких кроків України щодо включення Росії до "чорного списку" FATF, попередивши, що навіть потрапляння країни до "сірого списку" спричинить труднощі у співпраці.

Російська влада також назвала низку спільних з Індією проєктів, які опиняться під загрозою, якщо FATF запровадить додаткові обмеження:

співпраця між нафтовим гігантом "Роснєфть" і Nayara Energy Limited;

експорт російського озброєння та військової техніки до Індії, а також технічне співробітництво в оборонній сфері;

російські пропозиції щодо нових спільних авіаційних проєктів, представлені на виставці Aero India 2023 у лютому;

технологічне та енергетичне співробітництво на атомній електростанції Куданкулам в Індії;

угода між "РЖД Логістика" та Container Corporation of India про послуги з перевезення вантажів, пов’язані з розвитком торговельного коридору "Північ-Південь".

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада, Національний банк та Мінфін України неодноразово зверталися до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликами виключити РФ з числа країн-членів та включити її до "чорного списку".

FATF – міждержавна організація, яка займається розробкою світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансування тероризму, а також здійснює оцінку відповідності національних фінансових систем цим стандартам.