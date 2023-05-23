СБУ повідомила про підозру екссоратнику Януковича, який став "сенатором" РФ від окупованого Запоріжжя

Служба безпеки повідомила про підозру колишньому очільнику Державної реєстраційної служби Дмитру Вороні. Наприкінці 2022 року його призначили так званим "сенатором РФ – представником виконавчого органу влади Запорізької області".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На цій "посаді" він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Ворона також допомагав окупантам формувати "адміністрації" в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був "радником" гауляйтера Балицького.

Крім того, саме він підготував звернення до Путіна щодо заохочення державними нагородами РФ російських військових та колаборантів, які сприяли окупації регіону.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору.

За ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки мільйонів гривень. Серед арештованого – квартири у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення ворожого пособника до відповідальності за злочини проти України.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.