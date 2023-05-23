Китайські виробники підвищили ціни на чіпи для банківських карток для Росії втричі

Китайські виробники чіпів для банківських карток підвищили ціни на свою продукцію для російських банків утричі з початку 2023 року.

Зараз китайські компанії XH Smart Tech і Watchdata продають чіпи для Росії по $0,9 (приблизно 72 рубля) за штуку, пише "Коммерсант" з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, компанії з Китаю скористалися ситуацією, за якої російські виробники чіпів для смарт-карток (банківські картки та SIM-картки) не можуть задовольнити внутрішній попит.

При цьому російські чіпи обходяться банкам та мобільним операторам ще дорожче. Їхня вартість становить 156 рублів за штуку.

Водночас найбільший виробник російських чіпів – завод "Мікрон" – не може задовольнити весь попит і зриває терміни постачання.

У зв'язку з цим ТОВ "Аліот" (виготовляє банківські картки) 18 травня подало позов до "Мікрона" до Арбітражного суду Москви на суму 312 млн рублів.

Раніше ТОВ "Оренкарт" вже подавало позов до "Мікрона" на 268 млн руб. за непоставку 1,82 млн чіпів. Проте справу припинили, оскільки сторони домовились про відстрочку виконання угоди до 30 листопада 2023 року.

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Причиною зриву термінів постачання продукції стали проблеми з імпортом матеріалів та висока завантаженість підприємства, пояснило джерело на російському ринку напівпровідників.

Як зазначає джерело на ринку, МінпромторгРФ намагається узгодити для "Мікрона" можливість відстрочити постачання чіпів для банківських карток таким чином, щоб не допустити нових позовів на адресу заводу.