Один із найбільших європейських виробників інсуліну йде з Росії

Один із найбільших європейських виробників інсуліну, данська компанія Novo Nordisk, планує зменшити свою присутність на російському ринку і передати постачання препаратів сторонньому дистриб’ютору.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела на місцевому фармацевтичному ринку.

За словами співрозмовників видання, російський бізнес Novo Nordisk можуть передати зареєстрованій у Швейцарії компанії Swixx Biopharma. Їй вже доручили постачати свої препарати в Росію великі американські фармкомпанії Bristol-Myers Squibb і Eli Lilly.

Виручка дочірньої компанії Novo Nordisk у Росії – ТОВ "Ново Нордіск" – у 2022 році склала 15,39 млрд рублів, чистий прибуток – 690 млн рублів. Наразі ТОВ "Ново Нордіск" на 100% належить датській Novo Nordisk Region Aameo And Latam.

Якщо Novo Nordisk зменшить постачання препаратів до Росії, пацієнтам із діабетом доведеться переходити на препарати російської компанії "Герофарм", заявила лікар-ендокринолог Юлія Трахтенберг. "Герофарм" зараз основний гравець постачальник у державному сегменті закупівель інсуліну, а Novo Nordisk зосередилася на аптечному сегменті, що дозволило їй збільшити виторг.

Як повідомлялося, інший виробник інсуліну Eli Lilly вирішила піти з Росії наприкінці лютого. За даними дослідницької компанії Iqvia, 2021 року обсяг продажів Eli Lilly на російському ринку становив майже 14 млрд рублів, 2022-го — 11,6 млрд. За підсумками 2022 року частка Eli Lilly на російському ринку становила 0,52% у рублях.

Американський фармацевтичний гігант Eli Lilly and Co. через російське воєнне вторгнення в Україну у березні минулого року оголосив, що припинить постачання до Росії ліків, які не є життєво необхідними. Водночас компанія продовжувала постачати медикаменти для лікування та профілактики небезпечних для життя захворювань, таких як рак та діабет.