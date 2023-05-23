Найбільший металургійний комбінат в Україні відзвітував про збиток на 49 мільярдів

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" за підсумками роботи у 2022 році отримав чистий збиток у розмірі понад 49 мільярдів гривень після чистого прибутку на 25,28 млрд грн у попередньому році.

Як повідомляє пресслужба компанії, його активи за підсумками минулого року становили 52,68 млрд грн, власний капітал – 28,21 млрд грн, довгострокові зобов'язання – 6,05 млрд грн.

За міжнародними стандартами фінансової звітності, у 2022 році підприємство визнало 36 млрд грн збитків від зменшення корисності своїх необоротних активів внаслідок негативних змін в економічному середовищі, спричинених російською військовою агресією.

В умовах повномасштабної війни у 2022 році рівень завантаження виробничих потужностей АМКР не перевищував 20-25%. Попри це підприємство зберегло свій колектив, всі працівники вчасно отримують заробітну плату.

Водночас, у 2022 році АМКР інвестував у розвиток виробництва $181,4 млн.

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"Зараз "АрселорМіттал Кривий Ріг" продовжує боротися за виживання, переживши минулорічні труднощі, пов’язані з блокадою основних морських портів, а також відключення електроенергії та навіть ракетний удар. Нам вдається підтримувати задовільний стан ліквідності підприємства, в тому числі шляхом залучення кредитних коштів під гарантії групи "АрселорМіттал", – зауважив гендиректор АМКР Мауро Лонгобардо.

За його словами, наразі комбінат планує поступово відновлювати все більше виробничих процесів та очікує перейти до позитивного показника EBITDA у другому півріччі цього року.

Як повідомлялося, "АрселорМіттал Кривий Ріг", найбільше гірничо-металургійне підприємство України, за минулий рік виробило 23% запланованих обсягів сталі, 22,8% – прокату.

"ArcelorMittal Кривий Ріг "– найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та рядом малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".