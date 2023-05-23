Фонд держмайна здасть в оренду три об’єкти в Ренійському порту

Фонд державного майна оголосив про проведення в червні трьох електронних аукціонів з оренди об’єктів нерухомості у Ренійському порту.

Як ідеться в повідомленні Фонду, 2 червня заплановано аукціон з оренди виробничої будівлі нафтової дільниці площею 116 квадратних метрів. Стартова ціна – 1,8 тис. грн, пишуть Порти України.

6 червня повинні відбутися аукціони з оренди складів площею 2 194 квадратних метрів і 1 450 квадратних метрів. Їх початкова ціна становить 39,7 тис. грн і 27,2 тис. грн відповідно.

"Усі об’єкти перебувають у задовільному стані та підключені до комунікацій. Цільове призначення об’єктів не обмежується", – сказано в оголошенні.

Строк оренди – до кінця воєнного стану стану, плюс 12 місяців після його припинення.

Ренійський порт розташований на березі Дунаю і після початку повномасштабного вторгнення став важливою складовою морської логістики. Він продовжив працювати та за результатами 2022 року обробив найбільшу кількість вантажів за часів незалежності України.