Єврокомісія схвалила субсидії польським фермерам на 1 мільярд євро

Європейська Комісія схвалила польську програму підтримки сільськогосподарських виробників на суму близько 1 млрд євро (4,7 млрд злотих) в умовах війни Росії проти України.

"Метою заходу є підтримка сільськогосподарських виробників, які наразі стикаються з дефіцитом ліквідності через зростання вартості мінеральних добрив та відсутність стабільності на аграрному ринку, спричинену поточною кризою", – йдеться у заяві Єврокомісії, передає Європейська правда.

Комісія встановила, що польська схема відповідає умовам, викладеним у Тимчасовій антикризовій та перехідній програмі. Зокрема, допомога не перевищуватиме 250 тис. євро на одного бенефіціара і буде надана не пізніше 31 грудня 2023 року.

Комісія дійшла висновку, що польська схема є необхідною, доцільною та пропорційною для усунення серйозних порушень в економіці держави-члена ЄС.

Як повідомлялося, з 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і діятиме до 5 червня 2023 року, однак строк його дії може бути продовжено.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України.

Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік.