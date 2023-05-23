Кабмін виділив 588 мільйонів на 26 проєктів відновлення

Кабінет міністрів ухвалив рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів обсягом 588 млн грн.

"Допомагаємо регіонам та громадам, які особливо постраждали від війни. 588 млн грн буде виділено бюджетам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей на реалізацію цього року 26 проєктів у межах спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми", – сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, зазначені 26 проєктів спрямовані на відновлення лікарень, закладів освіти, ЦНАП, громадських та культурних центрів.