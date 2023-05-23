Колишній голова "Нафтогазу" Коболєв втратив місце у наглядовій раді "Київстару"

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" вивів зі складу своєї наглядової ради колишнього голову правління НАК "Нафтогаз-Україна" Андрія Коболєва.

Згідно із повідомленням компанії у системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідне рішення було ухвалено 15 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Замість Коболєва членом наглядової ради "Київстару" строком на три роки призначено фіндиректора материнської компанії Veon Юпа Бракенхоффа.

Бракенхофф з травня 2023 року обіймає посаду головного фінансового директора Veon, у структурах групи працює із січня 2019 року. З лютого 2020 року до вересня 2020 року він обіймав посаду голови наглядової ради компанії Audax (Нідерланди), а з квітня 2010 року до жовтня 2018 року був виконавчим директором з глобального аудиту Heineken International (Нідерланди).

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Наприкінці квітня цього року "Київстар" продовжив на три роки повноваження всіх семи членів наглядової ради, у тому числі й колишнього голови "Нафтогазу" Коболєва.

У наглядовій раді залишилися Геннадій Газін, який очолював її, а також Дмитро Шимків, Мухтерем Каан Терзіоглу, Меттью Пол Марі Гальвані, Карен Марі Лінехен, а також Серкан Окандан, який був фіндиректором Veonдо Бракенхоффа. Усі члени наглядової ради є представниками акціонера компанії - Veon Holdings B.V.

Основним власником (47,9% акцій) холдингу Veon є Letterone Holdings російських мільярдерів Михайла Фрідмана, Германа Хана, Петра Авена та Олексія Кузьмічова, які перебувають під західними санкціями з весни 2022 року. У жовтні минулого року санкції проти співвласників Letterone Holdings запровадила Україна.

У травні минулого року Кузьмічов та Хан вийшли із співвласників LetterOne. Фрідман, Хан та Кузьмічов також є співзасновниками "Альфа-груп", а Фрідман очолює її наглядову раду.