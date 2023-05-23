Міндовкілля запускає тестову версію реєстру стратегічної екологічної оцінки

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України запускає тестову версію Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки (СЕО). Цифровізація зробить процес СЕО зручним та доступним, а екологічну інформацію відкритою для громадськості, як це передбачено Оргуською конвенцією та іншими європейськими директивами.

"Спрощуємо та цифровізуємо процедуру СЕО – тепер не треба готувати купу паперових документів та спілкуватися з чиновником, а все робиться через "ЕкоСистему". Ознайомитися з функціоналом Реєстру можна за посиланням", – сказано в повідомленні Міндовкілля.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, запуск онлайн процедури проходження СЕО дозволить створити уніфіковану базу даних з матеріалами усіх стратегічних екологічних оцінок, які будуть проходити в Україні.

До 29 травня послуга працюватиме в тестовому режимі. У Міндовкіллі запросили реєструватися на порталі "ЕкоСистема" та тестувати функціонал послуги.

До того ж 25 та 26 травня Міндовкілля проведе тренінги з роботи у Реєстрі для замовників документів державного планування, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Для громадськості буде проведений окремий захід, де фахівці роз’яснять можливості користування Реєстром.

Нагадаємо, з 19 травня набули чинності зміни до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", якими запроваджується Єдиний реєстр СЕО. Порядок ведення Реєстру схвалив Кабінет міністрів України на засіданні 2 травня.