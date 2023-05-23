Міндовкілля запускає тестову версію реєстру стратегічної екологічної оцінки
"Спрощуємо та цифровізуємо процедуру СЕО – тепер не треба готувати купу паперових документів та спілкуватися з чиновником, а все робиться через "ЕкоСистему". Ознайомитися з функціоналом Реєстру можна за посиланням", – сказано в повідомленні Міндовкілля.
За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, запуск онлайн процедури проходження СЕО дозволить створити уніфіковану базу даних з матеріалами усіх стратегічних екологічних оцінок, які будуть проходити в Україні.
До 29 травня послуга працюватиме в тестовому режимі. У Міндовкіллі запросили реєструватися на порталі "ЕкоСистема" та тестувати функціонал послуги.
До того ж 25 та 26 травня Міндовкілля проведе тренінги з роботи у Реєстрі для замовників документів державного планування, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.
Для громадськості буде проведений окремий захід, де фахівці роз’яснять можливості користування Реєстром.
Нагадаємо, з 19 травня набули чинності зміни до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", якими запроваджується Єдиний реєстр СЕО. Порядок ведення Реєстру схвалив Кабінет міністрів України на засіданні 2 травня.