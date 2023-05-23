Фотобанк Shutterstock купив сервіс Giphy за $53 мільйони

Компанія Meta продала Giphy, онлайн-базу даних і пошукову систему, яка дозволяє користувачам шукати та ділитися анімованими GIF-файлами, компанії Shutterstock, за $53 млн.

Як пише The Guardian, Meta заявила 23 травня, що продає Giphy, бізнес, який вона придбала в листопаді 2021 року приблизно за $315 млн, проте британський регулятор заборонив їй завершити цю покупку в 2022 році, передає Укрінформ.

Компанія Shutterstock, що надає високоякісні ліцензовані фотографії, ілюстрації, 3D-моделі, відео та музику користувачам і брендам у всьому світі, заплатить за Giphy готівкою.

Виконавчий директор Shutterstock Пол Хеннессі зазначив, що придбання стало "захоплюючим наступним кроком на шляху Shutterstock як творчої платформи".

Раніше Управління з питань конкуренції та ринку Великої Британії (СМА) зобов’язало компанію Meta продати Giphy. Причиною свого рішення регулятор назвав "можливе зменшення конкуренції між платформами соціальних мереж, і збільшення і без того значний вплив Meta на ринку".