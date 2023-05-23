Кабмін схвалив формування резерву працівників для роботи на деокупованих територіях

Кабінет міністрів України підтримав постанову "Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України".

Як зазначає Мінреінтеграції, це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації й інші державні органи на ДОТ.

"Особи, які бажають працювати на деокупованих територіях, будуть заповнювати електронну анкету. Далі НАДС розглядатиме заповнені анкети та перевірятиме професійну підготовку кандидатів", – пояснили в Мінреінтеграції.

Пріоритетне право на призначення на посади матимуть такі громадяни:

ветерани війни;

внутрішньо переміщені особи;

особи, які раніше займали ці посади;

особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, буде проводитись професійне навчання осіб, зарахованих до резерву.

Такий принцип формування резерву відновлення дасть змогу в найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію.