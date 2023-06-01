Ціни на російську нафту впали до $53 за барель – вони на третину нижче минулорічних

Середня ціна на нафту основної російської експортної марки Urals у травні 2023 року знизилася до $53,34 за барель після зростання у квітні до максимального рівня з початку року.

Як повідомляє Мінфін Росії, водночас ціна російської нафти у травні була в 1,48 раза нижчою, ніж у травні 2022 року ($78,81 за барель).

За офіційними даними, середня ціна на нафту марки Urals у січні-травні 2023 року склала $51,5 за барель, у січні-травні 2022 року – $83,48 за барель.

Мінфін РФ також зазначає, що ціна нафти North Sea Dated у травні становила $75,52 за барель, порівняно із $84,89 за барель у квітні. З квітня цей показник використовується для обмеження дисконту на російську нафту при сплаті податків до російського бюджету.

Як повідомлялося, за офіційними даними, середня ціна російської нафти марки Urals у квітні 2023 року зросла до $58,63 за барель – найвищого рівня з листопада минулого року.

Відповідно до підписаного російським президентом Владіміром Путіним у лютому закону, дисконт Urals до North Sea Dated при обчисленні податку на видобуток корисних копалин у квітні не мав перевищувати $34 за барель, надалі він щомісяця зменшуватиметься, поки не досягне рівня $25 за барель. Наприкінці квітня Путін поширив цю схему і на експортне мито.

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Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки"обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель).