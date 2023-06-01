Росія не може вивести з Індії доходи від продажу нафти на мільярди доларів, – Bloomberg

Через дисбаланс у торговельних відносинах Росія щомісяця накопичує до $1 мільярда у рупіях, що зберігаються в індійських банках.

За останній рік Росія стала провідним постачальником нафти до Індії, значна частина сировини продається за рупії, які російські компанії не можуть вивести, повідомляє Bloomberg.

У першому кварталі дефіцит зовнішньої торгівлі Індії з Росією склав $14,7 млрд. Через це у Росії формується надлишок рупій – російським компаніям важко обміняти їх на рублі через валютні обмеження.

Через цей дисбаланс, на рахунках індійських банків щокварталу осідатимуть рупії на $2-3 мільярди, які Росія не зможе використовувати. Ця сума додасться до приблизно $147 мільярдів чистих іноземних активів, створених Росією за кордоном протягом 2022 року, зазначає агентство.

За даними джерел Bloomberg, наразі сторони обговорюють кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Так, Центральний банк Індії (RBI) запропонував вкладати надлишок рупій у місцеві цінні папери, зокрема державні облігації Індії. Ще один варіант передбачає інвестиції російських компаній на індійських ринках капіталу або ж використання запасів рупій для інвестицій в індійські інфраструктурні проєкти в обмін на акції.

Однак для Росії єдиним прийнятним варіантом є використання валют третіх країн, таких як китайський юань або дирхам Об’єднаних Арабських Еміратів, кажуть джерела агентства. Водночас вони зауважують, що Росія має обмежений вплив на цю ситуацію через брак покупців на нафту, які могли б замінити Індію.

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За даними Bloomberg, більшість рупій в індійських банках накопичилася на рахунках "Роснєфті", якій належить 50% акцій Nayara Energy Ltd., другого за величиною нафтопереробного підприємства Індії.

Агентство зауважує, що нездатність отримувати доходи від експорту нафти позбавляє Росію твердої валюти в той час, коли її експортери вже стикаються з затримками платежів. У підсумку це може призвести до девальвації рубля.

"Дисбаланси у торгівлі залишають Кремлю небагато хороших варіантів і вказують, наскільки мало він має переговорної сили на перекроєному глобальному ринку нафти, коли азійські потужні країни Індія та Китай отримують дешевшу російську нафту", – зазначає Bloomberg.

Як повідомлялося, на початку травня Індія та Росія припинили переговори про переведення розрахунків у двосторонній торгівлі в рупії, через побоювання російської влади, що вона не зможе використати потік індійської валюти.