Термінал "Нібулона" на Херсонщині затопило через підрив Каховської ГЕС (оновлено)

Перевантажувальний термінал компанії "Нібулон" (філія "Козацька") у селищі Козацьке, що на Херсонщині, затопило через руйнування греблі Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомляє Telegram-канал "Херсонщина Моніторинг".

Термінал ввели в експлуатацію у липні 2012 року. Об’єм зберігання зерна становив 76 тисяч тонн, добова потужність сушарок – 3 тисячі тонн, добова потужність з відвантаження на водний транспорт – 10 тисяч тонн.

Згодом у пресслужбі "Набулона" уточнили, що зерносховище поряд з терміналом, що опинилися в зоні затоплення внаслідок підриву російськими агресорами Каховської ГЕС, не використовувалося, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З моменту окупації філія "Козацька" не була залучена до роботи компанії. У зерносховищах не було зерна. Йдеться про виключно втрати активів "Нібулона", – пояснили в компанії.

Там додали, що протягом 2022 року "Нібулон" не виконував транспортування вантажів Дніпром через зупинку річкового судноплавства. Зерносховища в районі Миколаєва нині використовуються як сухий порт для перевалки зернових та подальшого відправлення на експорт.

"Всі філії зернотрейдера знаходяться поза зоною катастрофи", – додали у пресслужбі, уточнивши, що підрахунок збитків буде проведено після звільнення території Херсонської області від окупації.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.