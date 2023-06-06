Нацбанк анулював ліцензії семи небанківським установам, ще вісім – виключив з реєстрів

Національній банк анулював ліцензії семи небанківським установам та виключив з Державного реєстру фінансових установ сім небанківських фінустанов, а також одну небанківську установу – з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, ТОВ "СК "Кворум" відкликано ліцензію на здійснення добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного повітряного та водного транспорту) на підставі поданої страховиком заяви.

Також на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії таким установам:

ПТ "Ломбард "Берман і Компанія", ТОВ "ОТ "Адажіо", ТОВ "ФК "Нап Фінанс", ПРАТ "Агентство по рефінансуванню житлових кредитів" та ТОВ "Отокоч Україна".

До того ж Нацбанк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС "Довіра" на підставі її власної заяви.

КС "Довіра" мала дві ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Крім того, на підставі поданих документів ломбард "Берман і Компанія", ТОВ "ОТ "Адажіо", ТОВ "ФК "Нап Фінанс", ПРАТ "Агентство по рефінансуванню житлових кредитів" виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Також на підставі власних заяв виключено ТОВ "Укрфінстандарт" з Державного реєстру фінансових установ; ТОВ "Геткар Лізинг" з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

При цьому ТОВ "ФК "Верона" виключено з Держреєстру фінустанов у зв’язку із прийняттям НБУ рішення про анулювання у небанківської установи усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 червня 2023 року.