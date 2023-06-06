Ексдепутату Київської облради повідомили про підозру у приховуванні майна на 27 мільйонів

Правоохоронці 5 червня повідомили ексдепутату Київської обласної ради про підозру у приховуванні майна в е-декларації за 2020 рік на понад 27 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Слідство встановило, що депутат не задекларував будинок (430,2 кв.м.) та земельну ділянку (1,84 га) під Києвом вартістю 21,25 млн грн та 4,9 млн грн відповідно.

Також посадовець не вказав автомобіль Toyota Prado, вантажний автомобіль DAF та напівпречіп-фургон, які належать члену його сім’ї, а також доходи цієї особи за 2020 рік та відомості про грошові кошти на рахунках у банку.

У 2023 році повноваження депутата припинено.

Дії ексдепутата кваліфікували за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Оскільки місцеперебування посадовця не встановлено, про підозру йому повідомили заочно.

Як повідомлялося, НАБУ повідомило про підозру депутатці Київради від "Євросолідарності" у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на 63,7 млн грн.