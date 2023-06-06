Уряд виділив 120 мільйонів на забезпечення мешканців Миколаєва питною водою

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 120 млн грн Державному агентству водних ресурсів для забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи.

"Проєкт дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто", – наголосив він.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що підрив Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.