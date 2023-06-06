Резерви Нацбанку зросли до рекордних $37,3 мільярда

Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $37,31 млрд, що на 4% більше, ніж місяцем раніше.

Як повідомляє пресслужба Національного банку, цей показник є максимумом за останні 11 років. Більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року.

"Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – наголосили в регуляторі.

Зазначається, що упродовж травня динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників. Зокрема, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,32 млрд. Із цієї суми:

$1,62 млрд – макрофінансова допомога від ЄС;

$1,25 млрд – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

$1,07 млрд – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$383,1 млн – від Світового банку.

При цьому уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $842,2 млн, із яких: $742,3 млн – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, $30,1 млн – борг перед Світовим банком, решта – борг перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $195,5 млн.

Також у травні Нацбанк продав на валютному ринку $1,96 млрд та викупив до резервів – $63,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця вперше з початку року збільшився до $1,89 млрд.

Як пояснили в НБУ, це відбулося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також з огляду на складнощі з експортом продовольства в сусідні країни та через "зерновий коридор".

"Водночас надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", – додали пресслужбі.

У травні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів зменшилася на $26,8 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Як повідомлялося, станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України становили $35,94 млрд, що 13% вище ніж у на початку квітня.