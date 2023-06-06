Кабмін спростив процедуру оформлення паспортів

Кабінет міністрів спростив процедуру оформлення паспортних документів для громадян, в тому числі тих, які тимчасово перебувають за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що відтепер Державна міграційна служба та дипломатичні установи зможуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Відповідну постанову 6 червня уряд схвалив під час засідання.

Як пояснили у міністерстві, ДМС, її територіальні органи (підрозділи), закордонні дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Так, ці органи отримуватимуть відомості про державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження у формі витягу з цього Реєстру.

"Прийнята сьогодні новація дозволить таким українцям швидше відновити паспортні документи. Також це оптимізує роботу державних органів, адже істотно скоротиться час обробки запитів на отримання паспортів", – додали у Мінреінтеграції.

Напрацювання постанови здійснювалось у межах роботи Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з ТОТ через територію третіх країн в Україну.