Росія витратила на утримання окупованих територій 185 мільярдів рублів з початку року

Росія станом на 27 травня 2023 року витратила на утримання окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей майже 185 млрд рублів із федерального бюджету.

Про це свідчать дані російської системи "Електронний бюджет", повідомляє місцева редація Forbes.

За даними російських окупантів, 88% або 184,8 мільярда рублів з 210 млрд рублів доходів цих регіонів, припадають на безоплатні надходження з федерального бюджету РФ.

Зокрема, на утримання окупованих районів Запорізької області Росія витратила 28,3 млрд рублів, на утримання окупованої частини Херсонщини Росія витратила 16,9 млрд рублів, Донецької області – 80,5 млрд рублів, Луганської – 59,1 млрд рублів.

При цьому окупаційні адміністрації самостійно визначають, куди витратити кошти.

Усього в Росії 22 регіони, чия самоокупність нижче 50%. Загальний обсяг наданих їм коштів на 27 травня – 578 млрд рублів.

Видання зауважує, що дотації та субсидії лише частина витрат на окуповані території, адже численні об'єкти інфраструктури будують безпосередньо федеральні підрядники.