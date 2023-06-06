Росія витратила на утримання окупованих територій 185 мільярдів рублів з початку року
Про це свідчать дані російської системи "Електронний бюджет", повідомляє місцева редація Forbes.
За даними російських окупантів, 88% або 184,8 мільярда рублів з 210 млрд рублів доходів цих регіонів, припадають на безоплатні надходження з федерального бюджету РФ.
Зокрема, на утримання окупованих районів Запорізької області Росія витратила 28,3 млрд рублів, на утримання окупованої частини Херсонщини Росія витратила 16,9 млрд рублів, Донецької області – 80,5 млрд рублів, Луганської – 59,1 млрд рублів.
При цьому окупаційні адміністрації самостійно визначають, куди витратити кошти.
Усього в Росії 22 регіони, чия самоокупність нижче 50%. Загальний обсяг наданих їм коштів на 27 травня – 578 млрд рублів.
Видання зауважує, що дотації та субсидії лише частина витрат на окуповані території, адже численні об'єкти інфраструктури будують безпосередньо федеральні підрядники.