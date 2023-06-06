Внаслідок обстрілу аміакопроводу на Харківщині в атмосферу потрапило 130 тонн аміаку, – ОВА

Внаслідок влучання ворожих ракет в аміакопровід у Харківській області напередодні ввечері пошкоджено ділянку завдовжки 12 км, витік аміаку склав 134 тонни.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив на брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він запевнив, що станом на вівторок концентрація аміаку у повітрі не перевищує гранично допустимих норм, необхідності евакуації найближчих населених пунктів немає.

Напередодні Синєгубов повідомив, що близько 21:00 в с. Западне Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. В момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки. Від влучання спрацювала запірна аварійна арматура, витік аміаку стався на дільниці довжиною 2,3 км.

Вранці вівторка він уточнив, що ситуація з викидом аміаку в Куп'янському районі наразі повністю контрольована. Життю та здоров’ю людей нічого не загрожує.

"На щастя, на станції спрацювали запобіжні клапани. Завдяки цьому витік аміаку був відносно незначний. У Масютівці заміри показали 7 нанограмів на кубометр. При безпечних значеннях до 10 нанограмів. У Куп’янську аміаку в повітрі взагалі нема. Загрози для мешканців району та потреби в евакуації немає", – написав голова ОВА у Telegram.

Він додав, що хмару з аміаком віднесло вітром у напрямку тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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Як повідомлялося, 2 червня на брифінгу представник генсека ООН Стефан Дюжаррік розповів, що Росія відмовляється пропускати судна до українського порту "Південний" в рамках "зернового коридору", допоки Україна не відновить експорт російського аміаку через Одесу.

Раніше співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звернувся до Владіміра Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль.

Однак президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне всіх українських військовополонених.