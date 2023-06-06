У Євросоюзі відреагували на підрив Каховської АЕС: Це порушення гуманітарного права, Україна може просити про допомогу

Руйнування дамби Каховської АЕС Росією – це порушення міжнародного гуманітарного права, Україна може попросити ЄС про допомогу.

Про це йдеться у спільній заяві Високого представника Європейського союзу Жозепа Борреля та єврокомісара з кризового врегулювання Янеза Ленарчича, поширеній Зовнішньою дипломатичною службою ЄС.

"Руйнуванням греблі Каховської ГЕС сьогодні атаки Росії на громадянську інфраструктуру України досягли безпрецедентного рівня. Європейський союз найрішучішим чином засуджує цей напад. Це є новим виміром російських звірств і може бути порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", – йдеться у заяві.

Високопосадовці ЄС констатували, що затоплення територій нижче за течією ставить під загрозу життя сотень тисяч мирних жителів приблизно у 80 населених пунктах, включаючи місто Херсон, що погіршує і так важку гуманітарну ситуацію в цих районах.

Крім того, падіння рівня води у водосховищі також впливає на доступ до води для охолодження реакторів Запорізької АЕС.

"Цим відчайдушним вчинком Росія також продовжує свою безрозсудну ядерну авантюру, ставлячи під загрозу належне функціонування систем захисту та безпеки ЗАЕС, що є явним порушенням попередніх резолюцій Ради керуючих та Генеральної конференції МАГАТЕ, а також п'яти принципів забезпечення ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС генерального директора МАГАТЕ. Це безвідповідально і неприйнятно", – наголошують Боррель і Ленарчич.

Вони додали, що залишаються на зв'язку з українською владою, щоб забезпечити негайну допомогу ЄС.

"Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Європейської комісії (ERCC) активно стежить за ситуацією і перебуває у тісному контакті з Державною службою з надзвичайних ситуацій України. Україна може попросити про допомогу в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM). Ми готові задовольнити будь-які невідкладні потреби, включаючи продукти харчування та питну воду", – запевнили високопосадовці Євросоюзу.

Крім того, Боррель і Ленарчич нагадали, що "напади на найважливіші об'єкти цивільної інфраструктури можуть бути прирівняні до військових злочинів", а причетні до них мають бути притягнені до відповідальності.

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Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

У пресслужбі "Енергоатома" заявили, що підрив окупантами Каховської гідроелектростанції може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.

Своєю чергою гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що руйнування частини Каховської ГЕС наразі не створює безпосередньої загрози для Запорізької АЕС, однак станція зменшить використання води.