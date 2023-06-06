З’ясувати реальний стан меліоративних систем на півдні України зараз неможливо, – Мінагрополітики

Станом на 6 червня 2023 року встановити реальний стан значної частини меліоративних систем на півдні країни неможливо через те, що вони знаходяться на тимчасово окупованих територіях і доступу до них немає.

"На сьогодні значна частина меліоративних систем продовжує знаходитись на окупованих територіях, доступу до них немає, і тому встановити реальний стан наразі неможливо. Те саме стосується прогнозів, оскільки неможливо складати прогнози, коли не розумієш масштабів проблеми", – розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня, передає Укрінформ.

Головня наголосив, що, враховуючи підрив Каховської ГЕС росіянами 6 червня, взагалі постає питання щодо можливості подальшого функціонування всіх меліоративних систем (і зруйнованих і вцілілих) півдня для яких Каховське водосховище було джерелом водопостачання.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Станом на ранок 6 червня рівень води у водосховищі знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення. У зоні підтоплення – близько 80 населених пунктів.