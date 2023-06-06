Адміністрація Гостомеля роздала мільйони гривень на відбудову підставним підприємцям і компаніям, - ЗМІ. ВIДЕО

Гостомельська селищна військова адміністрація перерахувала мільйони гривень підставним фізособам-підприємцям та компаніям, які нібито займалися відбудовою селища після російської окупації і бойових дій.

Серед "підставних ФОПів" – мешканець тимчасово окупованого Донецьку, пенсіонерка з Миколаєва та священник-втікач з Рівненщини, з'ясували журналісти Bihus.Info.

Так, майже 5 мільйонів гривень за оцінку зруйнованого житла та технічний нагляд за ремонтними роботами отримала ФОП Надія Редько. Жінка, якій скоро виповниться 74 роки, живе у Миколаєві і каже, що оформленням займався її ж зять – Андрій Фоміца. Журналісти з’ясували, що сам Фоміца напередодні підписання угод наприкінці 2022 року шукав роботу менеджера з продажів у Приірпінні.

Саме Фоміца і відповів журналістам, коли ті подзвонили на номер телефону, вказаний як контактний для ФОП Надії Редько. Цим же номером за документами мав би користуватися ще один ФОП – Ярослав Морозов.

Як виявилося, Морозов родом із Донецька і майже постійно перебуває на тимчасово окупованій території. Від гостомельських чиновників зареєстрований на нього ФОП отримав майже 300 тисяч гривень на роботи.

Ще майже 9 мільйонів гривень на відбудову Гостомеля отримала компанія "Файсер торг", яку незадовго до цього записали на Юрія Теселька – очільника релігійної громади з села Жовкині на Рівненщині. Тут він вже не живе, а місцеві мешканці кажуть, що Теселько нібито набрав на односельців кредитів і кудись втік.

У Гостомельській селищній військовій адміністрації пояснили свої дії наслідками повномасштабної війни та необхідністю проводити закупівлі швидко. А також заявили, що перевірка підрядників не є частиною їхніх обов’язків.

Водночас одразу після інтерв’ю з заступником голови Гостомельської СВА Михайлом Ковалем інформація про всі проплати з бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації зникли зі спеціалізованого державного порталу.

Своєю чергою БЕБ заявило, що розслідує справу про те, що посадовці Гостомельської СВА у 2022-2023 роках привласнили 5 мільйонів гривень шляхом укладання угод з підконтрольними компаніями на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді. При цьому фактичні будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а окремі роботи були взагалі здійснені силами комунальників.

Очільник же Гостомельської СВА Сергій Борисюк, який раніше коментувати Bihus.Info історію з підозрілими проплатами відмовився, на пресконференції заявив про тиск і замовність атак правоохоронців і журналістів.