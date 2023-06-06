Збитки на 4 мільярди: БЕБ знайшло підпільне виробництво спирту у промислових масштабах

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу осіб, які на території Дніпропетровської області організували незаконне виробництво спирту у промислових масштабах.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, сума збитків через несплату акцизного податку та ПДВ внаслідок діяльності зловмисників складає приблизно 4 млрд грн.

За даними слідства, на підпільному заводі щодоби незаконно вироблялось 20 тонн спирту. За допомогою підземного трубопроводу довжиною приблизно 1 км, незаконно виготовлену продукцію перекачували до обладнаного спиртосховища.

Наразі на місці тривають слідчі дії, до яких залучені співробітники Державної податкової служби.

В ході обшуків детективи БЕБ вилучили 113 тонн незаконно виготовленого спирту та обладнання цілісного майнового комплексу, що включає в себе всі етапи технологічного процесу виготовлення спирту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розслідують за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).