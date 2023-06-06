Пік розливу води з Каховського водосховища очікується завтра вранці, – "Укргідроенерго"

Пік розливу води з Каховського водосховища очікується на ранок 7 червня.

"Далі відбудеться стабілізація рівня води. Через 4-5 днів вода почне спадати", – заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Вранці 6 червня Укргідрометцентр попередив, що на річці Дніпро нижче міста Нова Каховка, внаслідок підриву Каховської ГЕС очікується інтенсивне зростання рівнів води із затопленням прируслових територій та знижених частин у Херсоні, Херсонському, Бериславському, Скадовському районах Херсон. ІІІ рівень небезпеки – червоний.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.