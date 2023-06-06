"Приватбанк" відновив роботу своїх сервісів після масштабного збою (оновлено)

У системі найбільшого в Україні державного "Приватбанку" увечері у вівторок, 6 червня, спостерігалися перебої та затримки в роботі сервісів, зокрема "Приват24", мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали.

Як повідомили у пресслужбі банку о 19:14, стабільну роботу сервісів вдалося відновити. Останній масштабний збій у роботі сервісів "Приватбанку" стався 29 квітня, тоді клієнти банку стикалися з труднощами при оплаті банківськими картками, а також при знятті готівки у банкоматах.

Автор: Михайло Орлюк