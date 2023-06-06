Через підрив Каховської ГЕС у зоні затоплення опинилися туристичні об’єкти, природні та рекреаційні зони, – ДАРТ

Унаслідок підриву Каховської ГЕС у зоні затоплення опинилися об’єкти туристичної інфраструктури – готелі, заміські комплекси, яхт-клуби.

"На цей момент повністю або частково затоплені 11 населених пунктів на Правобережжі – Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове, частково місто Херсон. Затоплення спричинило одну з найбільших техногенних катастроф у Європі за останнє десятиліття, що призведе до знищення природніх та рекреаційних ресурсів на Півдні нашої держави, в тому числі й в окупованому рашистами Криму", – повідомила глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Затоплені Херсонські плавні, що були домом для багатьох видів птахів, які включені до Червоної та Зеленої книги України, а також охороняються на міжнародному рівні.

На 80% затоплено територію Національного природного парку "Нижньодніпровський", який був відомим серед вітчизняних та європейських біологів своїми рідкісним заплавними лісами, болотами та піщаним степом. Тут зростали 32 види унікальних рослин, що були включені до Світового Червоного списку МСОП.

"Найімовірніше, ця унікальна екосистема Європи знищена назавжди", – додала Олеськів.

Під водою опинився дім-музей Остапа Вишні у селі Кринки, Олешківського району, який був одним з туристичних магнітів регіону. Також у зоні затоплення знаходиться Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка.

Затоплена археологічна перлина Херсонщини – давньоруське місто-порт Олешня, що знаходиться на острові на острові Великий Потьомкін в районі Пудової протоки за 12 км нижче за течією Дніпра від центру Херсона.

Під загрозою затоплення перебуває Очаківська брама – частина оборонних укріплень Херсону, збудована у 1783 році. Пам'ятка архітектури національного значення.

Може бути затоплено комплекс "Зелені хутори Таврії", заснований на місці старовинних хуторів. Тут знаходився автентичний музей українського народного побуту XV-XX століть, а також знамениті солоні рожеві озера.

Село Тягинка, де до війни велися археологічні розкопки і було виявлено поселення епохи бронзи і скіфського часу, а також середньовічне городище, найімовірніше, також опиниться під водою, а унікальні історичні знахідки будуть втрачені.

Частково може бути підтоплена Кінбурнська коса, розташована на території Чорноморського біосферного заповідника, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Це локація з понад столітньою історією природоохоронних традицій, що є домівкою для більше сотні видів птахів та понад семи сотень рідкісних рослин може втрати частину своєї унікальної флори та фауни.