"Укрнафта" планує подвоїти видобуток нафти до 2027 року

"Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року забезпечити енергетичну незалежність України щодо нафтопродуктів шляхом подвоєння обсягів видобутку нафти та газу.

"План нашої компанії досить амбіційний, але є підґрунтя, щоб про нього заявляти. "Укрнафта" має всі можливості, аби бути в переліку українських компаній, що стабілізують роботу фінансово-економічної системи України", – заявив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький на виїзному засіданні Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради.

У доповіді Корецького було зазначено, що до 2027 року компанія має намір збільшити видобуток нафти з майже 1,5 до 3 млн тонн на рік. Досягати таких показників компанія буде шляхом буріння нових свердловин та інтенсифікації видобутку, відновлення видобутку на непрацюючих свердловинах, впровадження методів підвищення нафтовилучення на існуючих родовищах.

Також Корецький оголосив про початок буріння 9 свердловин у 2023 році й не менше 30 свердловин у 2024 році. Зазначається, що за останні роки в середньому "Укрнафта" бурила 1-2 свердловини на рік. За словами Корецького, компанія також не брала участь в аукціонах на купівлю нових ліцензій.