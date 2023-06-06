Біржовий регулятор США після Binance подав позов до ще однієї великої криптобіржі

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов до найбільшої в країні криптобіржі Coinbase Global Inc., звинувативши її у незаконній роботі.

У позові на понад 100 сторінках, поданому у вівторок до федерального суду в Нью-Йорку, SEC стверджує, що Coinbase роками порушувала власні правила, дозволяючи користувачам торгувати численними криптотокенами, які насправді були незареєстрованими цінними паперами, повідомляє Bloomberg.

Після цього акції Coinbase впали на 20% під час торгів у Нью-Йорку, внаслідок цього ринкова капіталізація компанії знизилась приблизно на $1,5 мільярда.

Coinbase була заснована у 2012 році Брайаном Армстронгом, її головним виконавчим директором. SEC не висувала проти нього звинувачень у своєму позові.

Як повідомлялося, напередодні SEC подала позов до суду проти найбільшої криптовалютної біржі у світі Binance та її засновника та керівника Чанпена Чжао.

Незважаючи на те, що Binance є більшою в усьому світі, Coinbase є найбільшою криптобіржею США, на якій торгують понад 150 різними токенами.