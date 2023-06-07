Міненерго хоче збільшити імпорт електроенергії в Україну через підрив Каховської ГЕС

Міністерство енергетики ініціює перед ЄС збільшення пропускної спроможності для збільшення імпорту електроенергії в Україну до 2 ГВт через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на екстреному засіданні Міжнародної консультаційної ради високого рівня при Міненерго через підрив гідроелектростанції.

"Ми розраховуємо на підтримку партнерів та збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії до 2 Гвт", – зазначив він.

За його словами, незважаючи на те, що Каховська ГЕС після окупації не видавала електроенергії в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла. Відповідно, є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність, пояснив міністр.

Як наголосила єврокомісарка Кадрі Сімсон, європейська сторона готова підтримати Україну у питанні збільшення імпорту електроенергії, а також посилити тиск на Росію. Вона підкреслила, що атака на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури і генерації – це пряме порушення міжнародного права, і в наступному пакеті санкцій щодо РФ ЄС врахує останні події.

Окремим питанням під час зустрічі була необхідність повного відновлення енергооб’єктів, які будуть зруйновані через підрив і спричинену ним повінь.

"Йдеться про мережі, генеруючі потужності, лінії електропередачі. Це потребуватиме колосальних ресурсів, і Україна розраховуватиме на підтримку партнерів у цьому питанні", – зазначили в Міненерго.

Наразі пропускна спроможність імпорту електроенергії із зони Континентальної Європи в Україну та Молдову становить до 1400 МВт.



Дозволена максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії до Європи – 600 МВт.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.