Будівництво нової ГЕС коштуватиме близько $1 мільярд, – Мінекономіки

Ціна будівництва нової ГЕС може коштувати близько $1 млрд, оскільки йдеться не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, лише на відновлення дамби піде щонайменше п’ять років і ефект гуманітарних та екологічних наслідків підриву Каховської ГЕС буде лише наростати

Як наголосила міністерка, знищення російськими окупантами дамби Каховської ГЕС можна назвати однією з найбільших техногенних катастроф у Європі за останні десятиліття. Через це можуть бути підтоплені 80 населених пунктів, знищено частину флори та фауни Херсонщини, кілька мільйонів людей можуть залишитися без питної води, під загрозою також продовольча безпека та інші катастрофічні наслідки.

"За попередніми підрахунками Міндовкілля та Держекоінспекції збитки водним ресурсам завдано на 2 млрд грн. Сума тільки збільшуватиметься", – наголосила Свириденко.

Наразі вже створено штаб із ліквідації наслідків підриву Росією Каховської ГЕС над головуванням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Кабінет міністрів уже виділив 1,5 млрд грн на будівництво нових магістральних водопроводів. Також було вирішено виділити Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.