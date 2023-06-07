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Польські фермери заблокували рух вантажівок з України через пункт пропуску "Шегині"

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вантажівки
Виїзд вантажівок з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині" наразі заблоковано.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі", – йдеться у повідомленні.

Водночас пропуск легковиків, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі.

У відомстві пообіцяли повідомити про поновлення пропускних операцій, а поки що закликали вантажоперевізників обирати інші шляхи до Польщі.

Як повідомлялося, 5 червня польські водії заблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною – "Ягодин-Дорогуськ".

Серед вимог протестувальників було повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми "Євро-4", яка в Україні застосовується по відношенню до польських перевізників.

7 травня українське Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Євросоюзу. Це була одна із ключових вимог польських страйкарів.

Рух вантажівок було відновлено 15 травня. 

Автор: Юлiя Далецька

Топ коментарі

  • Super Gut
    Мені чомусь здається, що саме з польщею у нас будуть найбільші труднощі при вступі у ЄС і НАТО. Не з угорщиною, якій просто потрібен закон про нацменшини, а саме з шовіністичною частиною польщі. Тут не тільки мова при фейковий геноцид під час волинської різанини за який ми якби маємо "вибачатися" (за вбивство десятків тисяч українців польща взагалі не збирається вибачатися), а тут ще є дуже великий кусосок пирога європейського ринку агропродукції, на який поляки не дуть нам вийти, із багатьох причин, тому будуть блокувати самі і підбурювати інших, як це вже трапилося з олією, зерновими тощо.
  • юрий Шмалько ea66d093
    А тим часом гівняні польські продукти (наприклад сири, соки або горілка) витісняють українські на нашому ж ринку...
  • Super Gut
    А чому ти пишеш комент язиком петушарія? Бо ти такий самий кацапський пєтух, як і він?
    По-друге, польща зараз займає 7 місце серед країн, які нам допомагають баблом, а не лідируюче, як ти прагнеш мені довести. По-третє, допомогою біженцям вони покращують свою демографію, бо майже всі діти залишаться у них жити, а це мінімум плюс мільйон білих громадян. По-четверте, біженця вже заплатили 2 млрд податків за минулий рік. Так що допомога біженцям це вигідно.
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