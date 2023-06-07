Польські фермери заблокували рух вантажівок з України через пункт пропуску "Шегині"

Виїзд вантажівок з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині" наразі заблоковано.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі", – йдеться у повідомленні.

Водночас пропуск легковиків, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі.

У відомстві пообіцяли повідомити про поновлення пропускних операцій, а поки що закликали вантажоперевізників обирати інші шляхи до Польщі.

Як повідомлялося, 5 червня польські водії заблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною – "Ягодин-Дорогуськ".

Серед вимог протестувальників було повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми "Євро-4", яка в Україні застосовується по відношенню до польських перевізників.

7 травня українське Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Євросоюзу. Це була одна із ключових вимог польських страйкарів.

Рух вантажівок було відновлено 15 травня.