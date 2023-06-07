Обсяги торгівлі нелегальними сигаретами залишаються стабільно високими, – депутат Железняк

Навіть після того як одного з найбільших виробників нелегальної тютюнової продукції з Жовтих Вод (ТОВ "Юнайтед Тобако") закрили, нелегальний ринок тютюнових виробів в Україні не зменшився.

Про повідомив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки ТСК і народний депутат Ярослав Железняк.

За його даними, одразу після закриття "Жовтих Вод" частка "чорного" тютюну знизилась з 21,9% до 17,8% в листопаді 2022-го року, проте вже в лютому цього року ця частка поновилась в розмірах до 20,2%.

"Тобто, логічне запитання: куди поділися обʼєми "Жовтих вод" і на які виробництва вони перетекли?", – зазначив Железняк.

За результатами попередніх засідань ТСК знайшли дев’ять виробників тютюну з низьким податковим навантаженням на тону продукції. Цей перелік офіційно був наданий Податковій.

За цим списком ДПС до засідання ТСК 6 червня провела перевірку і інвентаризацію кожного підприємства. Тільки на одному з виробництв податківці знайшли порушень на 160 млн грн.

Проте у більшості випадків порушень чомусь не знайшли.

"Повірити в доброчесність цих підприємств я особисто не можу. Особливо коли бачив аналіз податкового навантаження на тону продукції, яке в 1000 разів менше ніж мало б бути", - зазначає Ярослав Железняк.

Він припускає, що підприємства могли готувалися до перевірки і швидко "почистити" ліве виробництво або заховали під виглядом виробництва для Duty free.

Також підприємці могли задіяти схему, де на підприємстві за офіційною адресою нічого "лівого" не виробляється, а поруч розташоване повʼязане з власником приміщення, де відбувається нелегальне виробництво.

"І перевірити це можна тільки в рамках більш складної аналітики (чим вже ми займаємося) і ОРД правоохоронців. В першу чергу БЕБ", – заначає Ярослав Железняк, – "думаємо, як ефективніше налагодити контроль (в тому числі лунали пропозиції ввести як на у спирті камери спостереження та пости), думаю в найближчим часом вийдемо з конкретними пропозиціями".

Крім того, лишились працювати нелегальні точки продажу підакцизних товарів, чиї адреси по всій Україні члени ТСК передавали правоохоронцям.

"На минулому засіданні ТСК та на спеціальному засіданні Комітету ми передали правоохоронцям більше 700 точок + онлайн ресурсів через які, за наявною інформацією, здійснюється реалізація тютюнових виробів з порушенням закону. За інформацією від Нацполу, вони почали перевірку. Лунала інформація про 2000 перевірених точко і начебто вчора (вже не дарма збирали ТСК) до пізньої ночі здійснювалися в активному режимі обшуки і вилучення нелегальної продукції по всій країні. Але ми запитали інформацію по 15-ти випадковим точкам продажу у Кривому Розі, Полтаві, Одесі та інших містах… Дивне співпадіння, але всі 15-ть точок працюють", – зазначив Ярослав Железняк.

"Мій ТОП – це точка продажу біля метро Нивки у Києві… Приймають тільки кеш (або переказ на картку), без чеків, звичайно. Перевіряли 8,15,23,29, 31 травня та зранку перед засіданням ТСК… працює", – додає він.

В найближчі дні члени ТСК планують зробити виїзд в декілька областей і там ще раз перевірити точки нелегального продажу з переліку.

"Там, де буде працювати – будемо вимагати вже звільнення керівників правоохоронних органів в цих областях", – зазначає Железняк.

Повідомлялося, що попри заяви Нацполіції про виявлення кількох тисяч точок з продажу контрафактних цигарок, в Україні продовжують і надалі працювати сотні нелегальний кіосків.

Національна поліція України і Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки домовилися запровадити персональну відповідальність очільників регіональних управлінь Нацполіції за роботу нелегальних точок продажу сигарет.