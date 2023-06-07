"Укренерго" змінює режим роботи гідроелектростанцій через підрив Каховської ГЕС

В Україні змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка поступає в Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення внаслідок підриву каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що наразі працівники компанії разом з "Укргідроенерго" опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування ГЕС.

Водночас виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. "Укренерго" повернуло в роботу одну з магістральних ліній, яка була пошкоджена внаслідок масованої ракетної атаки ворога. Це підвищило надійність живлення одразу кількох областей у центральному регіоні.

Ремонти продовжуються на всіх енергооб’єктах.

Унаслідок обстрілів росіян є пошкодження мереж обленерго на Сумщині. Також ворог обстріляв територію однієї з електростанцій на Донеччині, станція працює. Нових пошкоджень у магістральних мережах немає.

Зараз Україна експортує електроенергію у Польщу з 10 до 15 години, імпорт зі Словаччини здійснюватиметься з 16 до 19 години. У вечірній пік споживання імпорт та експорт відсутні.