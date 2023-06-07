На соцвиплати у травні було спрямовано майже 39 мільярдів, – Мінфін

Упродовж січня-травня 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 194,8 млрд грн, зокрема у травні – 38,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, ці кошти було спрямовано:

113,3 млрд грн, із них у травні 22,7 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

43,2 млрд грн, із них у травні 10 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

27,4 млрд грн, із них у травні 3,7 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

10,1 млрд грн, із них у травні 2,1 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї;

0,8 млрд грн, із них у травні 0,3 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні запровадять принцип гарантованої базової соціальної допомоги для громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також посилять контроль за адресністю виплат.