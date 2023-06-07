Агентство з відновлення отримає 1,5 мільярда на будівництво нових водогонів через підрив Каховської ГЕС

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури будуватиме водогони до постраждалих від підриву Каховської ГЕС населених пунктів.

Напередодні Кабмін виділив на це 1,5 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомляє пресслужба держагентства.

Нові водогони мають допомогти відновити централізоване водопостачання до міст та сіл, де через підрив росіянами Каховської ГЕС виникли проблеми з водою.

Зокрема, держагентство планує збудувати 3 ланки водопроводу, який буде здатний пропускати близько 300 тисяч кубометрів води на добу з можливістю збільшення обсягу водопостачання. Загальна довжина нового водогону становитиме 87 кілометрів.

"Ми плануємо якнайшвидше розпочати будівництво трубопроводу, насосних станцій, розчистити та поглибити водоканал. Наш перший крок – узгодити маршрут його проходження з урахуванням розвитку населених пунктів та наявних комунікацій.Далі розпочнемо виготовляти проєктну документацію. Після геологічних та геодезичних робіт матимемо більш чітку картину і зможемо точно визначити, скільки часу потрібно, щоб завершити такий масштабний проєкт", – прокоментував голова агентства Мустафа Найєм.

За прогнозами влади, через падіння рівня води у Каховському водосховищі без водопостачання залишиться значна частина Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Новозбудована інфраструктура має забезпечити якісною питною водою жителів Нікополя, Марганця, Кривого Рогу, Томаківки, Мар’янського і Покрову.

За даними агентства, крім коштів на будівництво водогонів, Кабмін також виділив Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій обласним державним адміністраціям кошти на транспортування питної води до постраждалих населених пунктів цих областей. Йдеться про понад 845 мільйонів гривень.

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Як повідомлялося, у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС влада Кривого Рогу вже обмежила споживання води промисловими підприємствами міста. Кривий Ріг на 70% залежить від подачі води з Каховського водосховища.

Через це найбільший в Україні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинив виробництво сталі, щоб зменшити споживання води.