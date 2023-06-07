Через підрив Каховської ГЕС підтоплено 130 трансформаторних підстанцій і дві СЕС, – Міненерго

Станом на 7 червня через підрив Каховської ГЕС і повінь без світла залишаються 20 тис. споживачів, у Херсоні підтоплені 129 трансформаторних підстанцій, на Миколаївщині – дві сонячні електростанції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Через підрив окупантами Каховської ГЕС та спричинену ним повінь триває надзвичайна ситуація на півдні країни. У Херсоні та сусідніх населених пунктах через паводок без світла лишилися майже 20 тис. споживачів", – йдеться в повідомленні.

До того ж підтоплено насосну станцію Херсонської ТЕЦ. Утім, основні потужності теплоелектроцентралі – поки поза межами зони ризику, уточнили у відомстві.

Зазначається, що в Херсоні станом на ранок підтоплені і, відповідно, пошкоджені 129 трансформаторних підстанцій. Також на Миколаївщині внаслідок паводку підтоплені дві сонячні електростанції.

Ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС постійно моніторять експерти "Енергоатома". Прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для електростанції наразі немає.

Як повідомлялося, наразі в Україні змінюється режим роботи гідроелектростанцій для зниження обсягу води, яка поступає в Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення внаслідок підриву каховської ГЕС.