Українська та польська залізниці зробили крок до повноцінного запуску нового потяга з Києва до Варшави
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"Укрзалізниця" та Польські залізниці зробили ще один крок до повноцінного запуску поїзду з Києва до Варшави.
Про це повідомляє пресслужба української компанії.
Так, 14 вагонів тестового поїзду "Київ – Варшава" стандартного для України габариту отримали QR-коди та маркування Польських залізниць.
"Ще один крок на шляху до запуску повноцінного поїзда на нашому найдефіцитнішому напрямку пройдено", – зазначили в "Укрзалізниці".
Наразі українська сторона очікує на фінальні погодження від польських колег та готує вагони до нового маршруту.