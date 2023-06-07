Українська та польська залізниці зробили крок до повноцінного запуску нового потяга з Києва до Варшави

"Укрзалізниця" та Польські залізниці зробили ще один крок до повноцінного запуску поїзду з Києва до Варшави.

Про це повідомляє пресслужба української компанії.

Так, 14 вагонів тестового поїзду "Київ – Варшава" стандартного для України габариту отримали QR-коди та маркування Польських залізниць.

"Ще один крок на шляху до запуску повноцінного поїзда на нашому найдефіцитнішому напрямку пройдено", – зазначили в "Укрзалізниці".

Наразі українська сторона очікує на фінальні погодження від польських колег та готує вагони до нового маршруту.