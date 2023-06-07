"Нібулон" переніс будівництво патрульних катерів за кошти французького кредиту з Миколаєва до Франції

Будівництво патрульних катерів для Державної прикордонної служби України, яке мало здійснюватися у Миколаєві на суднобудівному заводі холдингу "Нібулон" спільно з французькою компанією ОСЕА, перенесли до Франції.

Як повідомляє пресслужба "Нібулону", це дозволить продовжити виконання угоди, яка фінансується за кошти французького кредиту на загальну суму 116 млн євро.

У повідомленні зазначається, що українське підприємство мало виготовити п’ять катерів для потреб Державної прикордонної служби на своїх потужностях у Миколаєві.

"Початок робіт був запланований на лютий 2022 року. Проте у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України партнерам довелося шукати альтернативне рішення, щоб продовжити виконання угоди. Сторони домовилися перенести виробництво у Францію з обов’язковим залученням українських корабелів", – повідомляє компанія.

За інформацією "Нібулона", на початку червня 23 українських фахівця, у тому числі трубомонтажники, збирачі корпусів, механіки, зварювальники, працівники з технічної підтримки, вже відбули до Франції, де продовжать виконання міжурядової угоди на потужностях суднобудівної компанії ОСЕА.

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Як повідомлялося, у липні 2020 року Міністерство внутрішніх справ України підписало контракт на будівництво патрульних катерів для Державної прикордонної служби України із французькою ОСЕА за участю компанії "Нібулон".

Проєкт передбачав будівництво для Держприкордонслужби України 20 сучасних патрульних катерів протягом трьох років, 5 із них мали збудувати в Україні.

Згідно з угодою, уряд Франції мав надати для фінансування проекту кредит на суму до 116 млн євро або максимум 85% загальної суми контракту. При цьому аванс у розмірі 15% мала сплатити українська сторона.