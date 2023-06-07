Нацбанк попередить банки та обмінники про неприпустимість вимагання комісій за прийом зношених купюр, – Гетманцев

Державні банки та фінансові компанії найближчим часом отримають жорсткі попередження від Національного банку про неприпустимість стягнення комісій за обмін "зношених" купюр.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Можливо у пошуку додаткової маржинальності, ви трошки забулися і забули, що в країні війна. Саме тому напевно вирішили запровадити додаткову комісію за обмін "зношених" купюр, серед яких зношеними вважаються навіть зім’яті або з малесенькими цяточками у куточку. Оця цяточка може вам надто дорого коштувати. Якщо точніше – ліцензію", – наголосив він.

Менш, ніж за добу нардеп отримав понад 400 скарг від громадян на відповідні дії банків та обмінників. Зокрема, велика кількість звернень стосувалася й державних банків.

"Обговорили з керівництвом Нацбанку. Державні банки та фінансові компанії днями отримують жорсткі попередження про неприпустимість такої поведінки. Для тих, хто не зрозуміє – за попередженнями підуть санкції", – підсумував Гетманцев.

Як відомо, останніми місяцями банки та пункти обміну валют масово відмовляються брати потерті та старі купюри долара та євро. За обмін таких купюр пропонують сплатити додаткову комісію до 30%.